publié le 15/02/2019 à 08:49

"Je ne suis pas candidate", a déclaré la ministre chargée des Affaires européennes à propos des élections européennes. Invitée de RTL, elle a précisé qu'elle ne serait pas tête de liste pour LaREM.



"J'espère être utile là où je suis, ce n'est pas à moi d'en décider, d'évaluer mon utilité (...) on a parlé Brexit, on peut parler d'Italie, on peut parler de beaucoup de choses dans l'Union européenne dont je m'occupe au quotidien, qui me passionnent je vous le confirme et je vous le redis, je ne suis pas candidate mais je ferai campagne", a-t-elle souligné.



La République en marche n'a pas de tête de liste pour le moment. "On n'a toujours pas avancé (...) et tout ce qui est évoqué est pure extrapolation", a confié une source du parti à l'AFP, le 13 février. La Commission d'investiture de LaREM a retenu 100 noms, après avoir reçu 2.600 dossiers de candidatures.