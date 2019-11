et AFP

publié le 09/11/2019 à 15:30

Marine a vigoureusement pris partie contre la marche contre l'islamophobie qui doit se tenir ce dimanche 10 novembre, à Paris. "C'est une manifestation organisée par les islamistes. Tous ceux qui vont se rendre à cette manifestation seront main dans la main avec les islamistes, c'est-à-dire ceux qui développent dans notre pays une idéologie totalitaire qui vise à combattre les lois de la République française", a déclaré la présidente du Rassemblement national à la presse, en marge d'une visite au salon "Made in France" à Paris.

Une cinquantaine de personnalités ont lancé un appel à manifester le 10 novembre à Paris pour dire "STOP à l'islamophobie" et à la "stigmatisation grandissante" des musulmans, après l'attaque d'une mosquée à Bayonne et de nouvelles tensions autour du voile.

Mais les termes utilisés et l'identité de certains initiateurs de l'appel publié dans Libération le vendredi 1er novembre ont conduit une partie de la gauche comme le PS, le PRG et le patron du PCF Fabien Roussel, à ne pas s'y associer tandis qu'une autre partie a relativisé son soutien initial, comme l'eurodéputé EELV Yannick Jadot et le député LFI François Ruffin.

Marine le Pen égratigne Jean-Luc Mélenchon

Selon Marine le Pen, "ils portent une très lourde responsabilité, ceux qui vont s'associer à cette manifestation, et devront très probablement électoralement en répondre". Durant la campagne des européennes, "j'avais appelé La France Insoumise "La France islamiste", je crois que dans ce domaine-là aussi j'avais raison", a-t-elle affirmé.

"Je me souviens d'un Jean-Luc Mélenchon il y a de nombreuses années qui luttait contre le fondamentalisme islamiste, qui luttait contre le terme d'+islamophobie+, qui luttait contre le voile, je vois qu'il a jeté tout ça à la poubelle, qu'il est dans une opération de véritable trahison de ses sympathisants et de ses électeurs", d'après Marine Le Pen.

Dans un billet de blog publié ce jeudi 7 novembre, Jean-Luc Mélenchon a jugé qu'"il faut savoir faire bloc quand l'essentiel est en jeu", soutenant une nouvelle fois cette marche polémique. Il a annoncé qu'il y participera, samedi 9 novembre.