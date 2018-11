et Paul Véronique

publié le 22/11/2018 à 10:00

Critiqué par les maires, Emmanuel Macron a mené une opération de déminage mercredi 21 novembre à l’Élysée. Il a reçu un peu plus de 2.000 des élus locaux au palais présidentiel pour calmer la grogne.



Si Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Étienne, salue le changement de ton de l’Élysée, il attend des réponses sur le fond. L’invitation d’Emmanuel Macron à venir échanger constitue pour lui "une amorce de dialogue".

"Il a évité une rupture totale des dialogues et des échanges et on n’en était pas loin. Parce que les points de discordes sont quand même nombreux. (…) Maintenant, c’est par les actes qu’il va devoir montrer que c’est autre chose que de la câlinothérapie", ajoute-t-il.

Mais dans le fond, le maire de Saint-Étienne pense qu'une fracture persiste entre Emmanuel Macron et les territoires en raison de son "manque d’expérience d’élu local". "On voit bien qu’il y a certaines étapes qu’il ne comprend pas. Et c’est ce qui l’éloigne de la réalité quotidienne de nos concitoyens", termine-t-il.