La colère des élus locaux contre Emmanuel Macron est-elle justifiée ?

La colère des élus locaux contre Emmanuel Macron concernant les dotations aux collectivités territoriales est-elle justifiée ? "La réduction des dotations, qui a été massive, s’est surtout effectuée lors du quinquennat de François Hollande, avec une diminution de l’ordre de 10 milliards d’euros. Cela représente une baisse de 20% de leurs dotations", explique au micro de RTL, Mathieu Plane, économiste à l’OFCE.



Désormais, c’est davantage un contrôle des dépenses des collectivités locales par l’État qui est souhaité par le président de la République. "C’est-à-dire que les collectivités territoriales doivent s’engager à ne pas augmenter plus de 1,2% par an, leurs dépenses de fonctionnement sous-peine de sanctions. Il y a une mainmise de l’État sur l’évolution des dépenses des collectivités locales", détaille Mathieu Plane.

Et d’ajouter : "Pour rappel, sous François Hollande ça avait été beaucoup plus tranché. Il y avait une réduction des dotations qui étaient données aux collectivités locales, et après elles faisaient ce qu’elles voulaient. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il y a eu une réduction de l’investissement."

Moins de marges de manœuvre

L’objectif d’Emmanuel Macron est de contrôler davantage les dépenses. "Il fixe juste un objectif sur les dépenses de fonctionnement, et s’il n’y a pas respect, il y a risque de sanction. (…) On a quelque chose qui est extrêmement contrôlé de la part de l’État, vis-à-vis des collectivités locales, ce qui leur enlève des marges de manœuvre et ça pose un certain nombre de problèmes", estime l’économiste.



Pourtant Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, affirme que les dotations de l’État ne baisseront pas. "Les dotations a priori ce n’est pas l’élément central comme le quinquennat de François Hollande. Mais en revanche si la trajectoire des dépenses de fonctionnement de certaines collectivités locales n’est pas respectée, il y aura une sanction", décrypte Mathieu Plane.