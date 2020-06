publié le 05/06/2020 à 19:49

Le fait politique de la semaine c'est qu'enfin Emmanuel Macron montre des signes de reprise en main politique de son quinquennat. En jargon politique, Emmanuel Macron semble reprendre en main le récit politique de son quinquennat.

Depuis trois mois, le coronavirus a tout balayé sur son passage à commencer par la réforme des retraites. Il fallait aller au bout car elle serait en 2022 le symbole de ce que ce pouvoir sera parvenu à faire. Dans ce contexte après la crise sanitaire et économique, le gouvernement prend un virage social.

Cette petite musique aura au moins eu une vertu : elle va servir à couper court en partie, à l'idée qu'après avoir ouvert les vannes de la dépense en décidant de soutenir les entreprises et les ménages, ce pouvoir allait se contenter de présenter l'addition aux Français.

Mais pour le reste elle a surtout conduit les journalistes à gloser sans fin sur ce qui aurait dû être présenté comme un sujet secondaire car pendant ce temps les Français sont restés soumis à une injonction paradoxale : tout en leur ayant promis que plus rien ne serait comme avant, on leur demande de reprendre le fil de leur vie autant que possible et aussi vite possible. Et cette semaine, Emmanuel Macron semble avoir cessé de subir en distillant quelques indices sur ses intentions.