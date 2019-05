Les Républicains : la lettre de Larcher aux élus pour entamer "la reconstruction"

publié le 29/05/2019 à 11:11

Reconquérir le centre. Après la débâcle électorale des Républicains aux élections européennes, Gérard Larcher a immédiatement affiché son désaccord avec la ligne politique de Laurent Wauquiez. Un court-circuitage en bon et due forme contre le président des Républicains.



Le président du Sénat a adressé, le 28 mai, une lettre aux présidents de groupes parlementaires, associations d'élus et des régions de droite et du centre. Il fait ainsi un pas de plus dans la réalisation de son projet de la droite et le centre "hors" des Républicains.

Commençant par dresser le bilan de l'échec électoral, Gérard Larcher estime qu'une "remise en question profonde" de la ligne politique des Républicains est indispensable. "Le statu quo ne peut pas être une réponse. Nous ne pouvons assister, spectateurs, à la désintégration de la droite et du centre qui seuls peuvent représenter une alternance crédible. Je ne peux m’y résoudre", écrit-il.

Nous avons trop souffert de nos divisions Gérard Larcher Partager la citation





Un seul mot d'ordre : le rassemblement. "Ce rassemblement ne peut être inspiré par une quelconque volonté de revanche. Nous avons trop souffert de nos divisions, nous avons payé un trop lourd tribut dû aux rivalités de personnes pour revivre les périodes agitées de notre histoire récente", indique le président du Sénat.



Selon Gérard Larcher, cette reconstruction n'est envisageable qu' travers la reconquête des territoire. Il propose ainsi aux élus contactés "de réunir dès la semaine prochaine les présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, les représentants des groupes de la droite, du centre et des indépendants des trois grandes associations d’élus territoriaux et les présidents de Région de la droite et du centre, pour engager cette réflexion et ce travail de reconstruction collective".