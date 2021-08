Douze morts en deux mois dans des règlements de compte, dont un homme brûlé vif... Pour lutter contre la montée de la violence à Marseille, l'heure de la riposte politique et judiciaire a sonné. Avant Emmanuel Macron qui se rendra dans la cité phocéenne la semaine prochaine, Éric Dupond-Moretti s'y est rendu ce mardi 24 août.

Le garde des Sceaux promet un renforcement des effectifs de magistrats dans la ville et une réponse pénale plus rapide contre la délinquance des mineurs. Depuis un an, 62 personnels, hors magistrats, sont arrivés dans la juridiction de Marseille, et 11 magistrats ont été recrutés, dont les derniers doivent prendre leur poste le 1er septembre, a rappelé le ministre. "Mais, bien sûr, ça n'est jamais suffisant et, bien sûr, il n'y a pas de recette miracle", expliqué Éric Dupond-Moretti.

Invité de RTL, le maire socialiste de la ville Benoît Payan explique avoir affaire à "une mafia, un trafic international de stupéfiants". L'édile souhaite aussi "taper" les trafiquants "là où ça les gêne, sur les armes et l'argent". "Je demande des moyens pour Marseille", a-t-il insisté.

Il faut se donner les moyens de mettre fin à cette gangrène Benoît Payan, maire PS de Marseille

"Emmanuel Macron a conscience qu’il ne faut pas faire un énième plan. Tout cela a échoué. Les promesses rendent les enfants joyeux, comme on le dit à Marseille. Je n’attends pas du chef de l’État qu’il vienne à Marseille et qu’il fasse un chèque (...) Il faut se donner les moyens de mettre fin à cette gangrène et ça ne peut se faire que par une volonté féroce", a-t-il déclaré.

Selon Benoît Payan, "il faut commencer par le début" : "C'est à l'école que l'on devient une femme et que l'on devient un homme (...) À Marseille, pendant des décennies ces petits n'ont pas eu la chance de grandir et d'apprendre dans des conditions dignes et décentes". Le maire de Marseille dénonce un apprentissage dans des conditions "inacceptables" et des "salles de classe indignes de la République". Et d'ajouter : "Bien sûr qu'il faut des moyens de police, bien sûr qu'il faut davantage de moyens pour la justice (...) Mais je souhaite aussi que l'on puisse leur donner un avenir".