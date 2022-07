Lyon : un nouveau policier agressé à la Guillotière, Darmanin annonce plusieurs mesures

Alors que Gérald Darmanin est en visite à Lyon, un nouveau policier a été blessé à la Guillotière. L'agent de la BAC a été renversé par un homme à scooter, selon les informations du journal Le Progrès. Selon eux, l'individu aurait refusé de s'arrêter lors d'un contrôle.

Cette nouvelle agression intervient après celle de trois policiers il y a une semaine dans ce même quartier. Le ministre de l'Intérieur est actuellement à Lyon avec les fonctionnaires agressés. Il a déjà annoncé qu'il offrirait plus de moyens policiers à la ville : 40 officiers supplémentaires seront affectés dans la métropole lyonnaise dès le 1er août. Gérald Darmanin indique également l'installation dans la ville d'une deuxième compagnie de CRS, soit 70 policiers à la disposition du préfet du Rhône. Ils interviendront majoritairement dans le quartier de la Guillotière. Un lieu sous tension depuis de nombreux mois, dans lequel les actes de délinquance et le trafic perdure.

En plus des policiers blessés, Gérald Darmanin va rencontrer des habitants et des commerçants de la Guillotière. En revanche, aucune entrevue n'est prévue avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. Les deux hommes se renvoient la responsabilité de la situation sécuritaire de la ville. Gérald Darmanin demande à Lyon plus de caméras de surveillance et plus de présence de policiers municipaux. Le maire, lui, estime de son côté que les effectifs de police ne sont pas encore à la hauteur du problème.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info