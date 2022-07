INVITÉ RTL - Policiers agressés à Lyon : "Je ne regrette absolument rien", assure Darmanin après son tweet polémique

"Je ne regrette absolument rien parce que cette personne est multirécidiviste dans le cadre d'autres affaires. Par ailleurs, il est étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas être sur le territoire national", détaille Gérald Darmanin au micro de RTL ce mardi 26 juillet. Ce dimanche, le ministre de l'Intérieur a assuré qu'un individu a été arrêté après l'agression de deux policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Une prise de parole qui a rapidement été démentie par une communication du parquet de Lyon.

"Un délinquant étranger interpellé, placé en rétention, va être expulsé" avait écrit Gérald Darmanin sur Twitter ce dimanche 24 juillet. Sauf que la réponse du parquet ne s'est pas fait attendre. Ce mardi 26 juillet, le ministre de l'Intérieur tient à rappeler que l'individu est un "étranger qui n'a pas de papier sur me sol national".

"Depuis un an, il aurait dû accepter l'idée de partir puisque cela fait un an qu'on lui dit qu'il faut qu'il quitte le territoire national. Il est multirécidiviste et cette personne a été arrêtée dans une opération de police comme on en fait tous les jours", détaille Gérald Darmanin au micro de RTL. "On va désormais appliquer de manière systématique le fait que quand un étranger en situation irrégulière qui, par ailleurs est délinquant, reste sur le sol national et bien il est expulsé", assure-t-il.

Ce samedi, le suspect étranger avait été brièvement arrêté et placé en garde à vue. Mais il avait été mis "hors de cause" et libéré dimanche, avait indiqué ce même jour le parquet de Lyon. Avant-même cette communication du parquet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait affirmé sur Twitter que "suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé".

