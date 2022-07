INVITÉ RTL - Policiers agressés à Lyon : "Des images absolument intolérables", dénonce Dupond-Moretti

C'est le couac du week-end. Gérald Darmanin a annoncé dimanche qu'un "délinquant étranger" avait été "interpellé (...), placé en rétention et (allait être) expulsé" dans l'affaire de l'attaque de deux policiers mercredi soir à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a finalement été démenti par le parquet, indiquant que l'homme en question avait été mis "totalement hors de cause" et libéré.



Gérald Darmanin a persisté sur Twitter, affirmant que "cet individu n’a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte". Invité de RTL ce lundi matin, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a apporté "tout son soutien" aux forces de l'ordre. "J'ai vu les images, elles sont absolument intolérables", dénonce-t-il.

"On est dans la confusion des choses. Pour expulser un étranger il y a soit une expulsion judiciaire soit une expulsion administrative. Cet homme a déjà été condamné à de nombreuses reprises et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, c'est une décision administrative et Gérald Darmanin a dit qu'elle serait exécutée. Je n'ai rien à dire, je suis un fervent partisan de l'État de droit", explique le Garde des Sceaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info