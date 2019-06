publié le 03/06/2019 à 07:09

Aurez-vous droit à une prime de 400 euros pour vos trajets domicile-travail ? C'est l'une des question à laquelle de nombreux salariés vont obtenir une réponse. Cette mesure fera en effet bientôt l'objet de négociations entre les syndicats et la direction avec la loi Mobilité qui est actuellement examinée à l'Assemblée.



L'une des grandes nouveautés sera notamment l'obligation de discuter, au sein des entreprises, de ce sujet central dans la vie des salariés et qui s'est vu avec la crise des "gilets jaunes". Comme les salaires ou la parité professionnelle, les trajets domicile-travail vont devenir un thème de négociations obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Dans le cas où aucun accord n'est trouvé, l'employeur devra présenter un plan visant à faciliter les déplacements de son personnel. Ce sera l'occasion pour les entreprises de se saisir des mesures facultatives prévues dans le projet de loi Mobilité comme le versement d'une prime annuelle défiscalisée de 400 euros aux salariés qui viennent travailler en vélo ou en covoiturage.

Le gouvernement souhaite aussi que ces négociations englobent la question du télétravail et des ménagements d'horaires. Toutes les idées visant à améliorer la vie des salariés dans leurs déplacements sont bonnes à prendre insiste le ministère des Transports qui dressera un bilan des accords conclus dans 18 mois.

