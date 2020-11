publié le 16/11/2020 à 11:53

Dans un entretien paru ce lundi 16 novembre, le chef de l'État estime que certaines réactions internationales à la mort de Samuel Paty ont été "pudiques". À cette occasion, Ségolène Royal est elle, revenue sur la polémique même des caricatures de Mahomet.

À la suite des attentats survenus en France ces dernières semaines, "on a eu, de manière structurée, des dirigeants politiques et religieux d'une partie du monde musulman – qui a toutefois intimidé l'autre, je suis obligé de le reconnaître – disant : 'Ils n'ont qu'à changer leur droit.' Ceci me choque (...) Je suis pour le respect des cultures, des civilisations, mais je ne vais pas changer mon droit parce qu'il choque ailleurs", estime Emmanuel Macron, lundi 16 novembre, dans un entretien publié par la revue en ligne Le Grand Continent.

Ségolène Royal a réagi à ces propos et a considéré certaines des caricatures de Mahomet comme "insultantes" sur le plateau de CNEWS. "Macron a dit 'je vais continuer avec les caricatures'. Non l'État ne continue pas avec les caricatures qui blessent des milliers de personnes à travers le monde, il continue avec la liberté d'expression (...) je pense que certaines caricatures sont insultantes. Je comprends que certains se sentent insultés par cela, y compris des musulmans qui ne sont ni intégristes ni radicaux", explique-t-elle sur le plateau de CNEWS.