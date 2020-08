et AFP

publié le 25/08/2020 à 04:16

2.700 tonnes de nitrate d’ammonium. Une quantité équivalente à celle qui avait provoqué l’explosion dévastatrice à Beyrouth au début du mois mais également à celle que le Sénégal a commencé à évacuer par camions vers le Mali, comme l’a confirmé lundi 24 août le ministère de l’Environnement à Dakar, où était stocké le produit en attente de son transfert vers le pays voisin.

Le nitrate d'ammonium "est en cours d'enlèvement" depuis samedi 22 août et le processus sera “terminé” d’ici mercredi 26 août, a déclaré un responsable du port autonome de Dakar, qui avait "sommé" la semaine dernière le propriétaire de "l'enlever le plus vite possible".

Au total, 3.050 tonnes de nitrate d'ammonium à destination du Mali avaient été initialement débarquées à Dakar. 350 tonnes avaient déjà été envoyées au Mali mais le pays a fermé ses frontières lors du coup d'État du 18 août, avant que celles-ci ne soient rouvertes par les militaires ayant repris le pouvoir. Le nitrate d’ammonium est un produit utilisé aussi bien comme engrais agricole que dans le secteur civil des explosifs.