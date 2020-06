Emmanuel Macron et Rachida Dati

publié le 04/06/2020 à 12:17

Les discussions et les alliances sont de coutume lors des élections municipales. Mais certaines sont plus surprenantes que d'autres. Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron aurait eu plusieurs échanges téléphoniques avec... Rachida Dati, dont certains ont eu lieu avant le maintien d'Agnès Buzyn en tant que candidate La République En Marche pour les municipales à Paris.

Si aucun des deux camps ne nient les échanges, le contenu des conversations entre le président de la République et la candidate Les Républicains reste flou. "Rachida Dati a bien contacté le président pour discuter d'alliances en vue du second tour. Mais notre ligne est claire, aucun accord avec Rachida Dati, pas question qu'elle soit élue avec nos voix", confie un proche du chef de l'État.

Une version différente défendue par le camp Dati qui explique que ce serait François Bayrou en personne qui aurait "pesé pour nouer des alliances" avec la maire du VIIe arrondissement à Paris, comme l'indique BFMTV. Emmanuel Macron n'y aurait pas vu d'inconvénient. Rachida Dati met en garde contre ceux qui nieraient sa version des faits : "Je ne suis jamais allée quémander quoi que ce soit. Et ceux qui disent le contraire s'exposent à ce que je publie les échanges en question. On verra alors qui a raison".

J'ai des échanges depuis toujours avec Emmanuel Macron Rachida Dati sur BFMTV





L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy indique néanmoins ne pas avoir "parlé de la stratégie des municipales à Paris". "J'ai des échanges depuis toujours avec Emmanuel Macron. On parle politique, on parle de la France. Sur la campagne municipale bien sûr qu'on en a parlé", ajoute-t-elle.

Ces appels téléphoniques entre Emmanuel Macron et Rachida Dati souligne la position très délicate dans laquelle se trouve LaREM, mais aussi LR. Lors du premier tour des municipales, Anne Hidalgo était arrivée en tête avec 29,3%. Suivie par la candidate LR avec 22,7% des voix et loin derrière à la troisième place Agnès Buzyn avec 17,6% des voix. La maire PS sortante a noué un accord avec EELV pour le second tour. Rachida Dati, elle, ne bénéficie pas de réserves de voix pour remporter l'élection. Quant à l'ancienne ministre de la Santé, sa campagne a peiné à décoller.

Pas d'accord LR-LaREM à Paris

Un rapprochement entre LaREM et LR avait pourtant été évoqué dans certains arrondissements de la capitale. Rachida Dati a indiqué avoir "parlé au téléphone" avec Agnès Buzyn. Cette dernière "souhaitait que je sauve Mme (Delphine) Bürkli", maire sortante du 9e arrondissement, ex-LR passée à LaREM, et "Mme (Florence) Berthout", ex-LR passée chez LaREM, qui a finalement abandonné son étiquette pour conduire une liste divers droite, a rapporté l'ancienne Garde des Sceaux. .

Agnès Buzyn lui aurait ainsi dit : "Si vous les sauvez, en contrepartie on retire des listes dans le Xe arrondissement, dans le XIe arrondissement, dans le XIIIe arrondissement, on fusionne par certains endroits". "J'ai refusé", a assuré la candidate LR, confirmant cependant avoir conclu un "accord" avec Florence Berthout qui "votera Dati" au second tour.