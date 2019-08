publié le 12/08/2019 à 09:57

Ocean Viking, le navire affrété par Médecins sans frontières (MSF) et SOS Méditerranée pour prendre le relais de l'Aquarius, a effectué trois sauvetages en trois jours la semaine dernière. Samedi 10 août, il a secouru plus de 80 migrants en Méditerranée.

Face à cette situation, le député européen et ancien ministre de Nicolas Sarkozy Brice Hortefeux prône la lucidité et souhaite mettre fin à un message "laxiste". "Il y a aujourd'hui un afflux de migrants qui nourrissent une économie parallèle, puisqu'il y a des profiteur de la misère humaine qu'on appelle les passeurs. Et il faut donc que la migration soit organisée et maîtrisée", déclare-t-il sur RTL.

Brice Hortefeux évoque notamment l'organisme Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui doit "protéger, intercepter et reconduire".

Enfin, le député Les Républicains a évoqué les nouvelles routes de migration, comme celle de l'Espagne. "Il n'y a pas de solution miracle, il faut encourager les migrants à rester chez eux et donc aider au développement", dit-il. Pour Brice Hortefeux, "il faut une politique humaine et juste, qu'on ne mette pas en péril la vie des migrants tout en disant qu'il ne faut pas venir sur le continent européen".