Comme chaque année, les vacances estivales des ministres vont se dérouler jusqu'à la mi-août, mais les consignes de Matignon ne changent pas : il faut rester joignable et mobilisable à tout moment, et si possible ne pas partir à plus de deux ou trois heures de Paris. Mais après le mini remaniement de la semaine dernière, beaucoup de ministres font tout ce qu'ils peuvent pour faire savoir qu'ils ne vont pas beaucoup se reposer.

Comme si c'était la honte de prendre quelques jours de repos, surtout quand on est un petit nouveau du Gouvernement. Alors, c'est le concours du plus assidu et des plus dévoués. La secrétaire d'État à la Jeunesse, Prisca Thévenot, jure qu'elle compte rester sur le pont tout l'été. Sa collègue des Solidarités, Aurore Bergé, a expliqué qu'elle rejoindrait sa famille plus tard si elle le peut.

Et ceux qui osent confesser une vraie coupure à la mer, la montagne ou la campagne, font bien savoir qu'ils partiront avec des dossiers plutôt que des mots croisés dans leurs valises. Le ministre de l'Écologie prêt à revenir rapidement en cas de sécheresse ou de feu de forêt. Bruno Le Maire fera un dernier détour de travail en Chine, avant d'atterrir comme tous les ans, dans les Alpes, et au Pays Basque. Élisabeth Borne est attendue dans le Var, mais dimanche soir, par exemple, elle va se montrer sur le terrain, à Pau, lors du Tour de France féminin.

Leur patron, Emmanuel Macron, devrait, comme d'habitude, passer une quinzaine de jours à Brégançon.

À écouter également dans ce journal

Yvelines - La procureure a annoncé que le conducteur à l'origine de l'accident qui a fait deux morts avait plus de deux grammes d'alcool dans le sang au moment des faits.

Disparition d'Émile - Les recherches pour retrouver le petit Émile, disparu depuis le 8 juillet, ont été suspendus pour le week-end. Cette semaine, le travail des drones et des brigades n'a rien donné.

Coupe du monde féminine - À midi, heure française, les Bleues affrontent le Brésil dans le choc du groupe F. Les joueuses d'Hervé Renard doivent se rattraper après un premier match nul face à la Jamaïque.