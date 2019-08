publié le 07/08/2019 à 08:54

Alors que de nombreux ténors de la droite ont marqué leur opposition à une primaire en vue de l'élection présidentielle de 2022, Roger Karoutchi marque sa différence. "Je ne fais pas de religion sur les primaires", a déclaré le sénateur des Hauts-de-Seine Les Républicains (LR) sur RTL. Il estime qu'elles sont nécessaires s'il n'y a pas de "candidat naturel."



"Si dans les 2 ans qui viennent, il y a un élan, il y a 100 ou 200.000 adhérents supplémentaires et une tête de file qui soit un bon candidat, banco, pas besoin de primaires, a expliqué Roger Karoutchi. Si c'est plus compliqué, faisons une primaire pour éviter qu'il y ait 2 ou 3 candidats de droite au premier tour, ce qui serait la clef donnée pour un nouveau duel Macron-Le Pen au second tour."

"Je considère qu'un parti fort, nombreux, avec un candidat naturel, n'a pas besoin de primaire, a encore ajouté le vice-président de la commission d'investiture de LR. Pour un parti faible, avec un candidat non évident, n'écartons pas d'office la primaire, réfléchissons."

"En 2012, quand on a mis ça dans notre statut, c'était après le duel Copé-Fillon, a rappelé Roger Karoutchi, qui semble vouloir tirer des leçons du passé. J'avais plaidé pour qu'on rajoute un article pour qu'en cas de défaillance du candidat choisi par les primaires, le Conseil national peut trouver une solution alternative. Ce qui nous aurait bien aidé en 2017."