publié le 07/12/2019 à 08:40

Une inquiétude grandissante. Face à la grève de la SNCF, les commerçants grenoblois craignent un impact important de cette mobilisation, à l'approche des fêtes de fin d'année. Plusieurs d'entre eux anticipent même déjà une baisse significative de la consommation et une baisse de leur chiffre d'affaires.

Jean-Paul Bassaler, représentant des commerçants de la ville de Grenoble, craint un impact similaire à celui du mouvement des "gilets jaunes" en fin d'année dernière : "C'est sûr que cela nous inquiète parce que l'année dernière, on avait déjà eu des problèmes à partir du mois de novembre avec les "gilets jaunes" donc maintenant, avec cette réforme des retraites, on ne peut pas être sereins. Face aux grèves de transports en commun, on est otage. Si en plus il y a des manifestants, cela est moins propice aux commerces."

Chantal, qui tient un magasin de vêtements, n'est elle aussi pas très optimiste : "Cela va être un mois de décembre très difficile, on va encore en baver. Entre les gilets jaunes et le reste, on en peut plus. C'est grave que vous n'ayez personne dans les magasins alors que c'est bientôt Noël". L'heure est donc loin d'être à la fête pour les commerçants de la capitale des Alpes.

