Les infos de 8h - Dette française : vers la fin du "quoi qu'il en coûte" ?

On pousse un ouf de soulagement du côté de Bercy. L'agence de notation Standard & Poor's a finalement maintenu la note de la France, à savoir un double AA mais avec une "perspective négative".

L'objectif est de réduire la dette sans augmenter les impôts. La chasse aux économies est donc lancée et tout le monde est mis à contribution. Fini donc les chèques exceptionnels, fini le bouclier tarifaire sur le gaz cette année et sur l'électricité l'année prochaine : 30 milliards d'euros seront ainsi économisés.

L'État et les collectivités vont devoir réduire leurs dépenses de 0,8 et 0,5% en 2023. Le gouvernement gèle des crédits, près de 12 milliards d'euros, initialement prévus au budget de l'État, ne seront pas utilisés cette année.

Pour préparer le budget 2024, chaque ministère est prié de faire 5% d'économies. Les premières mesures seront annoncées le 19 juin prochain. À l'été, une loi de programmation des finances publiques (LPFP) fixera le cap jusqu'en 2027.

Autre levier pour réduire la dette : la croissance. Le gouvernement mise sur le travail. Il a commencé par les reformes de l'assurance chômage et des retraites. Cela se poursuivra avec la loi sur le plein emploi qui doit être présenté d'ici fin juin.

