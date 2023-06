Les infos de 6h - Ligue 2 : "C'est le début des galères", selon un supporter bordelais après l'arrêt du match Bordeaux-Rodez

L'ultime journée de Ligue 2, vendredi 2 juin 2023, aurait pu être une belle fête au Matmut Atlantique de Bordeaux. Un stade plein. Une ambiance dingue. Et un suspens incroyable. Elle a pourtant viré au cauchemar après l'arrêt définitif de la rencontre face à Rodez à la 22e minute de jeu.

Le milieu de terrain de Rodez Lucas Buades venait d'ouvrir le score. Il célébrait son but, lorsqu'un supporter des Girondins, situé dans la tribune des Ultramarines, est entré sur la pelouse et est allé bousculer le joueur. Ce dernier a été examiné par le Samu avant de regagner Rodez, groggy, avec ses coéquipiers.

Les supporters ont été plongés entre stupeur et colère. Un homme : "Pourquoi paie-t-on des stadiers ? Qu'ont-ils fait ? Un mec est rentré sur le terrain". Un autre : "On est dégoûté. C'est le début des galères." "On est déçu par les Ultras qui sont venus semer la zizanie", ajoute une femme.

Seule satisfaction dans cette soirée cauchemardesque : aucun incident n'a été signalé lors de l'évacuation des 42.000 personnes.

Victoire sur tapis vert pour Rodez ou match à rejouer, la commission de discipline se prononcera lundi 5 juin. En attendant, le FC Metz compte trois points d'avance sur Bordeaux grâce à sa victoire 3 à 2 face à Bastia. Le Havre, de son côté, a été sacré champion de Ligue 2 pour la sixième fois de son histoire.

À écouter également dans ce journal

International - Dans l'est de l'Inde, une catastrophe ferroviaire impliquant trois trains a fait au moins 288 morts et 850 blessés, ce vendredi 2 juin. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.

Dette - L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu la note de la France, ce vendredi 2 juin. Une décision félicitée par Bruno Le Maire, après une journée d'incertitudes avant le verdict.

Faits divers - Après l'ancien édile de Saint-Brévin, c'est au tour d'un maire du Tarn-et-Garonne de subir des menaces de la part d'individus affiliés à l'extrême droite. À l'origine de ce harcèlement, un simple conflit de voisinage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info