Les infos de 8h - Vaccin contre le coronavirus : les rendez-vous pour la 3e dose en hausse

L'Europe centrale est frappée par un rebond de l'épidémie de coronavirus. Pour y faire face en France, le gouvernement mise sur la troisième dose de vaccin. Emmanuel Macron a d'ailleurs lancé un appel aux plus de 65 ans lors de son allocution. Depuis, les rendez-vous se multiplient, notamment au centre de vaccination de Quimper, dans le Finistère.

Alors que l'activité était très faible ces derniers jours, les demandes de troisième injection ont bondi depuis mercredi 10 novembre. "Je pense que les annonces gouvernementales ont beaucoup joué dans cette affluence. On leur a dit que les effets de la deuxième dose sont en train de diminuer donc ils veulent se protéger et avoir le passe sanitaire", commente Sonia, la secrétaire de l'établissement.

"Moi je considère ça comme un devoir, c'est tout naturel", explique Evelyne, 76 ans, qui est venue prendre rendez-vous sur place. "Arrivé à nos âges, il est quand même prudent de se faire vacciner, et très rapidement d'ailleurs", ajoute Fernand. Marie-Thérèse, elle, voulait en finir au plus vite avec le vaccin, car "sinon on ne peut aller nul part, on est condamné à rester à la maison".

Parmi ces plus de 65 ans vaccinés pour la troisième fois contre le coronavirus ou presque, beaucoup veulent aussi éviter qu'un défaut de rappel gâche les fêtes de fin d'année.

À écouter également dans ce journal

Politique - Éric Zemmour s'est rendu devant le Bataclan dans la soirée du samedi 13 novembre pour rendre hommage aux victimes, mais aussi faire de la politique.



Fait divers - Samedi 13 novembre, un enfant âgé de deux ans a fait une chute mortelle dde 48 mètres en tombant du 16e étage d'un immeuble d'un quartier de Rennes.

Football - L’Équipe de France est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 après sa victoire face au Kazakhstan (8-0) samedi 13 novembre.