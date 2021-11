Les infos de 5h - Le procès en appel du couple Fillon s'ouvre ce lundi

François Fillon est de retour au tribunal. L'ancien Premier ministre est jugé en appel ce lundi 15 novembre dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope. Il avait été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme.

Il a désormais quinze jours pour prouver que sa femme n'a pas été payée a rien faire, elle qui percevait jusqu'à 5.900 euros par mois, un million d'euro au total. Leur avocat, Antonin Lévy, est confiant :"François Fillon se bat depuis 5 ans pour que son innocence et celle de son épouse soient reconnus et c'est avec cet état d'esprit qu'il aborde ce procès en appel", a-t-il confié.

"Cette somme d'un million d'euros est fausse, poursuit-il, elle n'existe pas, elle est grossièrement inexacte. Le tribunal n'explique pas, à part en balayant quelques paragraphes, comment on peut avoir des centaines de pages de preuves de travail, plus de 50 attestations de personnes dont aucune n'a été poursuivie pour faux témoignages. Tous ces éléments-là, le tribunal les a balayés et nous pensons que la cour d'appel saura les entendre", a-t-il conclu.

À écouter également dans votre journal

Pouvoir d'achat - Gros plan ce lundi matin sur ces salariés qui gagnent trop peu pour vivre confortablement. Retrouvez le témoignage d'Émilie, une mère de famille assistante maternelle, qui est obligée de compléter ses revenus en faisant des livraisons à domicile.



Coronavirus - En Autriche, les non-vaccinés sont confinés à partir de ce lundi 15 novembre. C'est une décision inédite sur le sol européen qui s'appliquera pour tout le monde dès l'âge de 12 ans. Le taux d'incidence dépasse là-bas les 1.000 cas pour 100.000 habitants.

Football - Le choc entre l'OL et le PSG chez les femmes a tourné au cauchemar pour les Parisiennes. Battues 6-1, elles avaient sûrement la tête ailleurs après les soupçons d'agression qui ont valu à Aminata Diallo d'être placée en garde à vue la semaine dernière.