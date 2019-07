publié le 21/07/2019 à 07:30

Le Président Macron, qui a multiplié les bains de foule lors de ses 24 heures passées sur le Tour de France, regagne en popularité. En effet la popularité du chef de l'État est en légère hausse selon un sondage IFOP pour le Journal Du Dimanche ce dimanche 21 juillet. Il recueille 32% d'opinions positives, soit 2 points de plus qu'au mois de juin.

68% de Français restent cependant mécontents de l'action du président de la République. Tous les sondés ont un avis concernant le président, alors que 3% ne se prononçaient pas le mois dernier, et la part d'indécis concernant le chef du gouvernement a réduit aussi.

Ses scores les plus bas auprès des ouvriers et employés

Dans le détail, Emmanuel Macron enregistre ses plus forts taux de satisfaction auprès des cadres et professions intellectuelles supérieures (44%, +4 points), ainsi qu'auprès des commerçants, artisans et chefs d'entreprise (38%, stable).



Ses scores les plus bas sont auprès des ouvriers (21%, +2 points), des employés et des professions intermédiaires (27% et 28%). Le locataire de l'Élysée a été interrogé hier par des habitants sur le cas François de Rugy, mais aussi sur la réforme des retraites et les violences policières.

À écouter également dans ce journal

- Canicule - En France, on se prépare à une nouvelle canicule. À partir de ce lundi 22 juillet, de fortes chaleurs sont attendues sur l'ensemble du pays. Heureusement ce sera plus court que lors de la vague du mois de juin. Comme à chaque fois, les conseils de prudence se multiplient particulièrement à destination des personnes âgées et des jeunes enfants. Il faut rester à l'abri, s'hydrater, éviter les efforts.

- Politique : Ils ne sont pas d'accord. 45 députés de tous bords, y compris de la majorité, s'adressent à l'exécutif dans une tribune publiée dans le JDD pour dire "Non" au déremboursement de l'homéopathie.Selon eux, elle répond à un réel besoin médical et ils ne comprennent pas la récente décision du gouvernement d'un déremboursement total en 2021.



- Gilets jaunes : environ 600 gilets jaunes et 50 blacks-blocks ont défilé hier après-midi à Montpellier. Il y a eu opposition avec les forces de l'ordre, utilisation de gaz lacrymogènes, des feux de poubelles, des vitrines de magasins brisées et trois policiers blessés.

- Tour de France : Même les plus optimistes n'avaient sans doute pas imaginé un tel scénario. Lors de la 14ème étape arrivée au sommet du Tourmalet,Thibaut Pinot s'est imposé dans les ultimes lacets pyrénéens avec, dans sa roue, le maillot jaune Julian Alaphilippe qui reste en tête du classement général devant Geraint Thomas.