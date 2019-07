publié le 21/07/2019 à 04:20

Trois activistes toulousains d'ANV-COP21, deux femmes et un homme âgés entre 20 et 30 ans, ont été présentés au parquet ce samedi. Ils avaient tenté de décrocher le portrait d'Emmanuel Macron, vendredi 19 juillet, dans la mairie de Merenvieille (Haute-Garonne), rapporte La Dépêche.

Ces derniers avaient annoncé "une action imminente" sans autre précision. Au total, cinq activistes d'Action Non Violente-COP21 Toulouse se sont emparés du portrait officiel d'Emmanuel Macron en s'introduisant dans la salle du conseil municipal, sans effraction. Le personnel de la mairie a finalement réussi à récupérer le tableau quelques minutes après son emprunt.

Un premier activiste a été convoqué puis placé en garde à vue par la brigade de Léguevin, suivies, deux heures plus tard, par deux autres personnes venues le soutenir au moyen de pancartes devant la gendarmerie. Ils sont tous sortis en fin de journée et ont été présentés, ce samedi, au parquet. Ils font l'objet d'une convocation devant un juge pour vol, rapportent nos confrères de La Dépêche.

L'Etat accusé d'inaction climatique

Cette action, relayée sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag #DécrochonsMacron, fait suite à la réponse très insuffisante du gouvernement à "l’Affaire du siècle" - action en justice contre l’État français pour inaction face au dérèglement climatique signée par plus de 2 millions de personnes - et à son manque d'ambition illustré par la loi Énergie-Climat. "Le gouvernement semble plus prompt à montrer les muscles quand il s'agit de défendre les symboles de son autorité qu'à s'engager dans un changement radical de cap" a affirmé, au quotidien, Delphine, autre activiste d’ANV-COP21-Toulouse.

"Avec 119 portraits décrochés sur tout le territoire, nous souhaitons montrer notre détermination à défendre les conditions de vie des générations futures et remplir les objectifs fixés par les Accords de Paris. Nous appelons les citoyens à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique et à soutenir ces actions nécessaires à un changement de cap dans les politiques menées", a t-elle poursuivi. Ce même collectif avait déjà bloqué l'entrepôt Amazon de Toulouse, au début du mois. Il appelle à soutenir massivement ces activistes pour leur venir en aide dans les suites de la procédure judiciaire.

¿¿ ALERTE ¿¿ RDV à #Toulouse au Palais de Justice dès maintenant ¿ pour soutenir les 3 activistes ayant tenté une opération #DécrochonsMacron !



Ils sont conduits pour être déférés devant le parquet. #LibérezLesActivistes qui luttent pour un monde juste et durable ! pic.twitter.com/K5UIGRGBYo — ANV-COP21 Toulouse (@AnvToulouse) July 20, 2019

Soutien devant le Palais de Justice à #Toulouse, où 3 activistes sont entendus par le magistrat ds le cadre de #DécrochonMacron



¿ Garde à vue commencée il y a 2¿4¿h. ¿ @gouvernementFR: pk tant d'énergie pr intimider les militants et si peu pr agir face à l'#UrgenceClimatique ? pic.twitter.com/LyJgRWh1yF — ANV-COP21 Toulouse (@AnvToulouse) July 20, 2019