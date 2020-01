publié le 01/01/2020 à 07:34

En ce 1er jour de l'année 2020, les opposants à la réforme des retraites entament leur 28e jour de grève. Le Président de la République s'est enfin adressé aux Français lors des traditionnels vœux présidentiels mardi 31 décembre. Et sans surprise, Emmanuel Macron s'est montré compréhensif mais ferme : "Apaiser ne veut pas dire renoncer."

Du côté des grévistes, la directive donnée par le Président lors de ses vœux est décevante. Linda, chauffeure de bus à la RATP, attendait un autre discours. "Il n'a pas saisi l'occasion de nous surprendre. Comme il est atypique comme Président, il aurait pu justement aller à contre-pied de cette façon de former les vœux," déplore-t-elle.

Pour cette gréviste, le Président aurait dû se montrer plus compréhensif et faire un geste en retirant la réforme. Emmanuel Macron "veut marquer l'histoire, mais il rate chaque occasion. Il aurait pu la saisir avec la démission de Delevoye, il ne l'a pas fait". Si les travailleurs grévistes montrent leur déception, il faudra attendre la réaction des syndicats pour connaitre la tournure que prendra cette grève dans les prochains jours.

À écouter également dans ce journal

1er janvier - Hausse des prix des cigarettes, timbres, super malus sur les voitures polluantes... De nombreuses nouveautés marquent le passage à l'année 2020. La plus marquante : l'interdiction à la vente des objets plastiques à usage unique comme les cotons-tiges, les bouteilles d'eau et plein d'autres objets. Tout cela se fera en 6 mois, le temps d'écouler les stocks.



Strasbourg - La nuit de la Saint Sylvestre a été agitée pour les forces de l'ordre à Strasbourg, où de nombreux incidents ont eu lieu. Des véhicules et poubelles ont été incendiés. Des personnes ont été interpellées pour avoir tenter d'affronter les policiers et les forces de l'ordre.



Fuite de Carlos Ghosn - L'ex-PDG de Nissan est rentré légalement au Liban, c'est ce qu'ont fait savoir mardi 31 décembre les autorités officielles à Beyrouth. La fuite spectaculaire de Carlos Ghosn questionne toujours. La France assure n'avoir eu aucune information sur ce départ précipité. L'ex-PDG s'est enfui du Japon où il était assigné à résidence.