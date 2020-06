Le numérique, plus gros pollueur que le trafic aérien en 2040 ?

publié le 25/06/2020 à 03:00

Nos mails, nos films en streaming vont rapidement davantage polluer que le trafic aérien. C'est ce qui ressort d'un rapport du Sénat sur l'empreinte écologique du numérique. Actuellement ce domaine représente 2% des émissions de gaz à effet de serre mais d'ici 2040 cela va passer à 7%.



Ce qui pollue le plus c'est la fabrication des appareils. Mais l'usage qui en est fait pèse aussi lourd dans la balance. De ce côté, il existe des solutions toutes simples, notamment en ce qui concerne la vidéo en ligne (60% de la consommation mondiale d'Internet).

'Il faut qu'on arrête la course à l'échalote, à vouloir de la 4K, de la 3D. Sur un smartphone ça n'a aucun effet", explique le sénateur Patrick Chaize, l'un des auteurs du rapport. Autres propositions, préférer le téléchargement en wifi plutôt que le streaming ou interdire les vidéos qui se lancent toutes seules, comme les publicités. "ce sont de petites choses pragmatiques qui ont des effets immédiats et sans douleur", poursuit l'élu.

Le problème des données, c'est qu'elles sont invisibles et qu'on les consomme sans s'en rendre compte. "Il faut considérer la donnée comme un litre d'eau, un kilowatt d'électricité. Diminuer la consommation, on le fait dans ces deux derniers domaines, il faut qu'on le fasse aussi pour data", conclut Patrick Chaize.