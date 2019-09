publié le 04/09/2019 à 06:34

Il n'avait prévenu personne de sa visite. Emmanuel Macron a passé deux heures, ce mardi 3 septembre matin, dans les locaux du 3919, la plateforme d'accueil téléphonique des violences conjugales. Dans le petit local parisien, seuls deux journalistes ont pu assister à la visite. C'est l'Agence France Presse et Libération qui racontent cette scène.

Le président de la République était là, incognito, pour observer sans jamais intervenir, pour ne pas biaiser la réalité de ces femmes qui appellent et de ces personnes qui les écoutent. Emmanuel Macron a eu beaucoup de mal.

Dans une petite pièce, Elena tend un casque au Président. En ligne, une femme de 57 ans, battue depuis de longues années, qui a eu le courage de quitter son mari et de se rendre à la gendarmerie. Elle voudrait rentrer chez elle récupérer quelques affaires, mais elle a peur qu'il la tue. Et les gendarmes ne veulent pas l'accompagner.

Le Président secoue la tête. "Passez-moi le colonel, demande Elena. Qu'est-ce que vous attendez ? Cette femme est menacée de mort." Le Président s'énerve, griffonne un argument sur un calepin, mais rien n'y fait. Cette femme devra se débrouiller avec les associations, et non les forces de l'ordre. Elle raccroche. Emmanuel Macron assure avoir compris les failles et repart. Elena se rassoit et le téléphone sonne à nouveau.

