publié le 03/09/2019 à 18:34

Le gouvernement a lancé ce mardi 3 septembre le Grenelle des violences conjugales. Il s'achèvera le 25 novembre. "On consacre 77 millions d'euros sur ce sujet-là. Chez nos voisins espagnols, on est autour du milliard. On est très en deçà pour traiter au niveau de la prévention et des sanctions", déplore Yannick Jadot sur RTL. "Malheureusement, à l'échelle du drame, les annonces du Premier ministre sont insuffisantes", selon lui.

"L'objectif d'un Grenelle c'est une négociation. Or là, l'État et le gouvernement veulent surtout entendre les associations. C'est pas véritablement une négociation, c'est une consultation", rappelle-t-il.

"La grande inquiétude de tous ceux qui veulent lutter contre ces crimes c'est qu'il n'y ait pas de moyens à la fin" puisque "le budget aura déjà été décidé", déclare le député européen.