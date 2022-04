Les infos de 6h - Présidentielle 2022 : une faible mobilisation pour le premier tour en Polynésie française

En Outre-mer, le premier tour de l'élection présidentielle a déjà commencé, en raison du décalage horaire. Les bureaux de vote sont ainsi ouverts depuis dimanche à 8h (samedi 9 avril à 20h, heure de Paris) en Polynésie française.

Dans une commune voisine de la capitale Papeete, les visiteurs sont nombreux, mais peu sont là pour voter. "Le jour du vote est celui des rencontres : on va y voir de la famille, des amis. Mais c'est aussi un jour où on s'exprime en démocratie et on choisit un candidat en qui on a confiance", témoigne un votant. Une Polynésienne explique qu'elle a "été harcelée par son mari pour aller voter", ce dernier lui répétant que c'était "un devoir de citoyen".

Les élections nationales, déconnectées du quotidien des Polynésiens, ne mobilisent pas beaucoup. Certains jugent la campagne "barbante", d'autres sont perdus face à la pléthore de candidats.

Le soleil aura eu raison des bonnes intentions : la page de kitesurf est prise d'assaut. Résultat, la participation est globalement bien moins importante : elle était de 12,34 % à 12h, soit 10 points de moins qu'en 2017 à la même heure.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Le port du masque n'est pas obligatoire dans l'isoloir en cette journée de vote, mais fortement recommandé. En effet, la France comptabilise 140.000 nouvelles contaminations au Covid-19 dans les 24 dernières heures.

Pouvoir d'achat - En raison de la grippe aviaire et de la guerre en Ukraine, le prix des oeufs va grimper. Il est encore stable pour les particuliers, mais pour les professionnels, l'addition est 20% plus salée (elle devrait atteindre +40%), rapporte une enquête RTL.

Guerre en Ukraine - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a marché samedi dans les rues de Kiev au côté de Volodymyr Zelensky à l'occasion d'une visite surprise, s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires.