Présidentielle 2022 : faudra-t-il porter un masque pour voter ?

Est-ce que voter sera risqué pour notre santé ? Alors que 130.000 cas de coronavirus sont détectés chaque jour, en moyenne, le gouvernement assure ne pas prévoir d'obligation de porter un masque dans l'isoloir. "Ni maintenant, ni lors des deux tours du scrutin", confie un conseiller auprès du service politique de RTL.

Le gouvernement reste sur sa ligne : la situation à l'hôpital est maîtrisée, les plus de 80 ans doivent faire leur quatrième dose et, à défaut d'obligation, il va y avoir une incitation forte en direction des plus fragiles à porter un masque dans les bureaux de vote. S'il n'est pas obligatoire, il ne sera pas interdit non plus de le porter.

Qui doit passer ce message d'incitation ? Dans les jours à venir, le gouvernement sent que la situation est en train de monter à moins de 11 jours du premier tour. Une conférence de presse doit être organisée autour du Premier ministre Jean Castex, du ministre de la Santé Olivier Véran et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce dernier étant chargé de l'organisation des élections.

Le risque de cluster est-il totalement écarté ?

Selon le gouvernement, la situation n'est plus la même que lors des municipales de 2020, organisées à la veille du premier confinement : vaccins, masques, responsabilités des Français, etc. Pour autant, chaque bureau de vote a pour consigne "d'éviter la cohue" : files d'attente, espace entre chaque votant, aération des lieux. Chaque bureau devra s'organiser.

Les plus exposés, les assesseurs et président de bureaux, auront des masques à disposition. Enfin, le gouvernement doit encore expliquer les règles que devront suivre les personnes positives au virus. Le sujet était sur la table ce mardi 29 mars, lors d'un conseil de défense sanitaire, mais rien n'a encore filtré.