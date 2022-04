Présidentielle 2022 : dans quel cas un candidat peut-il être élu dès le 1er tour ?

Le premier tour de l’élection présidentielle se tient ce dimanche 10 avril. Dès 8 heures, les électeurs pourront se rendre dans les bureaux de vote et déposer le bulletin de leur choix dans l’urne. Il faudra ensuite attendre 20 heures pour connaître le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour.



Il existe pourtant un cas de figure dans lequel le nouveau président de la République peut être élu dès le premier tour. Ce dernier "est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés", indique l’article 7 de la Constitution. "Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour", précise-t-il. Concrètement, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés.

Cela ne s’est cependant jamais produit depuis que le président de la République est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire depuis la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962. Le record est détenu par Charles de Gaulle, qui avait alors obtenu un score de 44,6% lors de l’élection présidentielle de 1965.