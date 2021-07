Les infos de 5h - Disparition de Delphine Jubillar : l'accusé bientôt remis en liberté ?

Mis en examen le 18 juin dernier pour le meurtre de sa femme Delphine, Cédric Jubillar doit être entendu ce mardi 6 juillet dans le cadre d'une audience de remise en liberté. Il fait aujourd'hui figure de principal suspect, les enquêteurs disposeraient de plusieurs preuves à son encontre et s'interrogent notamment sur cette phrase prononcée quelques jours avant la disparition de la femme : "Je vais la tuer, l'enterrer, on ne la retrouvera pas".

Ces simples propos n'ont pas valeur de preuve, assure son avocat, Jean-Baptiste Alary. "Dans la mesure où les propos ont été tenus quelques semaines auparavant, à la suite d'une dispute très probablement, il pourrait très bien ne pas les reconnaître et les choses en resteraient là", explique-t-il. "Il a reconnu avoir ces propos totalement déplacés, inadmissibles".

"Pour autant, on ne peut pas en faire un élément à charge", poursuit Maître Alary. "Nous allons démonter point par point chaque élément de l'accusation et nous n'en oublierons aucun. En plus nous allons vous démontrer quelques lacunes du dossier, des lacunes à mon avis coupables", conclut l'avocat.

