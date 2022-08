Olivia Newton-John, éternelle Sandy dans "Grease", est morte à l'âge de 73 ans

Crédit : EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Connue pour son rôle de Sandy Olson dans le film "Grease" au côtés de John Travolta, Olivia Newton-John se battait contre un troisième cancer diagnostiqué en 2018. Effectivement, en 1992, un cancer du sein lui avait été diagnostiqué, suivi d'une tumeur à l'épaule en 2013.



La comédienne est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", précise John Easterling dans le communiqué. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.

De très nombreuses personnes ont partagé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. John Travolta, qui avait partagée l'affiche avec l'actrice dans le légendaire film "Grease", a partagé un message sur son compte Instagram : "Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous te reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t'ai vu et pour toujours ! Votre Danny, votre John !"

Outre le cinéma, c'était aussi une grande musicienne. Elle a à son actif plus d'une quarantaine d'albums country et pop rock et des centaines de concerts à travers le monde. Depuis que la maladie s'était abattue sur elle, elle a donné de son énergie pour la lutte contre le cancer du sein.

"Olivia a été un symbole de triomphe et d'espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein", a écrit son mari, précisant qu'un fonds à son nom avait été créé afin de financer la recherche sur les plantes médicinales et le cancer, le "Olivia Newton-John Foundation Fund".

