La première ministre Élisabeth Borne a annoncé dans le Journal du Dimanche que ceux ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. C'est une annonce importante, dans ce débat sur la réforme des retraites qui arrive demain à l'Assemblée. C'était justement une demande de la droite. Le gouvernement veut bouger et espère bien amener les Républicains à voter la réforme.

Les modifications annoncées par la première ministre sont toutes portées par la droite. Le dispositif carrières longues sera étendu à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans et permettra de partir à 63 ans. 30.000 personnes sont concernées pour un coup de 60 millions à 1 milliard. Autre changement, l'index senior concernera progressivement les entreprises de plus de 50 salariés, contre 300 dans le texte initial.

Une sanction financière est évoquée pour celles qui ne s'y conformeraient pas. Enfin, Élisabeth Borne ne s'oppose pas au principe d'une clause de revoyure, un bilan à mi-étape de la réforme en 2027. L'hypothèse d'un 49.3 reste pour l'instant écartée. Par ailleurs, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme est prévue mardi 7 février.

À écouter également dans ce journal

International - Un avion de chasse américain a détruit le ballon espion chinois. Pékin fustige la décision de la présidence américaine.

Guerre en Ukraine - La Russie prépare une grande offensive sur l'est de l'Ukraine, selon le président ukrainien. L'Europe veut former au plus vite 30.000 soldats ukrainiens.

Justice - Olivier Dussopt, visé par une enquête du Parquet national financier pour favoritisme, tente de justifier de sa bonne foi dans les médias.

