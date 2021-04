publié le 29/04/2021 à 19:29

Son arrivée était redoutée, elle semble maintenant se confirmer. Le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a annoncé ce jeudi 29 avril qu'une contamination liée au variant B.1.617, communément appelé variant indien, avait été confirmée dans le département du Lot-et-Garonne.

Au micro de BFMTV, Benoît Elleboode a indiqué que le malade était revenu d'Inde récemment puis avait été amené à refaire un test PCR pour partir de nouveau à l'étranger. Un "séquençage" effectué à Toulouse a permis d'identifier qu'il s'agissait du variant indien.

"Aujourd'hui, on a suspicion que ce variant pourrait être un peu plus contaminant et résister un peu plus au vaccin, mais on n'en a pas la confirmation", a précisé le directeur de l'ARS. Celui-ci a cependant annoncé qu'un traçage plus important serait mis en place pour identifier les cas contacts du malade.