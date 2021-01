publié le 03/01/2021 à 06:37

Le calendrier de vaccination en France semble marqué par la lenteur de sa mise en place. Un retard sur les autres pays qui commence à agacer les élus locaux, dont certains pensent même à s'organiser pour vacciner la population via leurs propres moyens. En Seine-Saint-Denis, le maire du Raincy a vu la mairie submergée d'appels de citoyens attendant des informations sur la mise à disposition des vaccins.

"Le 1er janvier au soir, avec plusieurs maires autour de la commune du Raincy, je leur ai proposé de se mettre ensemble pour rechercher à acheter des vaccins. On en est là", explique Jean-Michel Genestier. Il propose également de louer des super-réfrigérateurs afin de stocker les vaccins, et recourir au personnel municipal.

Au micro de RTL, le maire de Charleville-Mézières voulaient aussi remettre en place le dispositif qui avait servi à dépister en masse la Covid-19. "Huit gymnases qui fonctionnaient avec des dizaines d'agents administratifs, on peut parfaitement réactiver un dispositif de ce genre et donc répondre présent, très rapidement, à une opération de vaccination plus large", assure Boris Ravignon. Les élus demandent désormais à Emmanuel Macron d'accélérer la mise à disposition des doses.

