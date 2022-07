Ventilateur, brumisateur ou encore douche froide, chacun sa technique pour supporter la chaleur. Face aux températures, Météo France a placé, mardi 12 juillet, sept départements en vigilance orange "canicule", principalement dans le sud-ouest. Jusqu'à 38 degrés sont ainsi attendus mercredi en Gironde.

Il va aussi faire très chaud à Paris, où les températures devraient grimper jusqu'à 36 degrés dans l'après-midi. Dans la nuit, le mercure a eu du mal à redescendre : le thermomètre affichait ainsi 20 degrés à 4 heures du matin. Une configuration pas toujours facile pour ceux qui travaillent la nuit. "On s'habitue. On essaye de se mettre dans les courants d'air, on ouvre les fenêtres et on court un peu moins vite", explique Christophe, livreur de journaux.

En plus de la chaleur, la capitale subit ce mercredi un épisode de pollution à l'ozone. Le préfet de police a alors demandé de réduire de 20km/h la vitesse maximale autorisée et la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Selon les informations de RTL, 34 pharmacies sont accusées de fraude à l'Assurance Maladie. Celles-ci auraient facturé des tests antigéniques qui n'ont jamais été réalisés, pour un montant total de 53,3 millions d'euros.

Politique - Dans la nuit du mardi au mercredi 13 juillet, l'Assemblée nationale a rejeté l'article 2 du projet de loi sanitaire, qui concernait le retour du passe sanitaire pour les voyageurs en provenance ou à destination de France.

International - Des vidéos révélées mardi 12 juillet pointe l'inaction de la police américaine lors de la fusillade qui a fait 21 victimes dans une école d'Uvalde, au Texas. Celle-ci a mis près de 74 minutes à intervenir afin de neutraliser le tireur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info