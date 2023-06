Après la dégradation annoncée par Fitch fin avril, c'est au tour de Standard & Poor's de rendre son verdict sur une potentielle baisse de la note française. Et celle-ci aurait des conséquences économiques majeures, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt.

Et Bruno Le Maire n’a pas envie de porter le chapeau, pas envie d’être celui dont on dira 'il a cramé la caisse et il a affaibli la France'. Il sait que ses rivaux pour 2027 s’en délectent déjà. Édouard Philippe, par exemple, répète qu’il veut remettre de l’ordre dans les comptes publics, et en privé tacle très régulièrement son ennemi, accusé d’être dispendieux. "C’est vrai qu’on a transformé la fourmi en cigale", sourit un cadre de la majorité en parlant de Bruno Le Maire. Qu’il le veuille ou non, il est celui qui a tenu le robinet à milliards pendant le Covid-19. Et la France a bien du mal à s’en sevrer.

Certes, depuis un peu moins d’un an, le ministre a durci le ton. Mais ses mots et ses avertissements répétés pour arrêter toute dépense supplémentaire, se heurtent souvent aux volontés du Président, qui vient de promettre deux nouveaux milliards d’euros de baisses d’impôts. "Le dépensier ce n’est pas Bruno, c’est Macron", appuie un conseiller



Bruno Le Maire, lui, minimise, les conséquences d’une éventuelle note baissée par Standard & Poor’s, et il vante ses résultats contre l’inflation et sur l’emploi pour continuer à viser plus haut, quoi qu’il en coûte.

À écouter également dans ce journal

Suicide de Lindsay - La famille de l'adolescente de 13, qui s'est donnée la mort après avoir été victime de harcèlement scolaire, a annoncé avoir déposé plainte, notamment contre le rectorat et Facebook. Un harcèlement qui continue aujourd'hui.

RC Lens - Le club a ouvert un enquête interne après le témoignage de femmes sur les réseaux sociaux, qui dénoncent des mains aux fesses et des caresses dans le dos notamment.

Roland-Garros - Après la défaite d'Arthur Rinderknech, ce jeudi soir, au deuxième tour, face à l'Américain Taylor Fritz, il n'y a plus de Français dans le tournoi.

