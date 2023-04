Autoroute A69 : pourquoi le projet fait polémique ?

Projet "exemplaire" ou absurdité écologique, le projet d'autoroute A69, entre Toulouse et Castres, est surveillé de près par l'État. Des opposants au projet se sont installés dans des tentes aux abords de la route, espérant ainsi pouvoir arrêter pacifiquement ce chantier. Les autorités redoutent l'installation d'une ZAD (Zone à défendre) ainsi qu'une manifestation "à hauts risques", prévue ce samedi 22 avril.

Le collectif "La voix est libre", initiateur de la manifestation avec la Confédération Paysanne et le mouvement écologique Soulèvements de la Terre, explique son opposition au projet d'autoroute. "Le projet d'autoroute A69 Castres-Toulouse est totalement inadapté aux besoins de mobilité du sud du Tarn et catastrophique sur le plan environnemental", explique le collectif sur son site.

Selon le collectif, cette nouvelle voie ne serait utilisée que par moins de 7.000 automobilistes par jour, alors qu'il existe un itinéraire alternatif, via la RN126. De plus, le montant du péage est estimé à 20 euros pour un aller-retour, ce que le collectif considère comme "profondément antisocial et discriminatoire".

Un projet "exemplaire"

D'un point de vue écologique, le collectif La voix est libre" assure que ce projet "condamnerait 400 hectares de terres agricoles, de zones humides, de forêts… de vivant". Mais, l'autoroute A69 compte aussi de nombreux soutiens, à commencer par le concessionnaire Atosca, qui juge son projet "exemplaire" en termes "d'écoute" de la population concernée, de respect de l'environnement ou de création d'emplois.

Les principaux élus du Tarn, de tous bords politiques, soutiennent l'autoroute qui pourrait réduire d'une vingtaine de minutes le Castres-Toulouse en 2025, un trajet d'un peu plus d'une heure aujourd'hui. "La plupart des Tarnais sont heureux de ce projet", vecteur d'emplois, souligne Bernard Carayon, conseiller régional LR d'Occitanie, mobilisé depuis 30 ans pour la construction de cette autoroute. "Castres-Mazamet, c'est le seul bassin économique de plus de 100.000 habitants aujourd'hui privé d'autoroute ou de desserte TGV", défend-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info