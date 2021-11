Les infos de 6h - 13 novembre : Éric Zemmour s'est recueilli au Bataclan

Six ans après les attentats de Paris de et Saint-Denis, de nombreuses commémorations se sont tenues samedi 13 novembre. Dans la soirée, Éric Zemmour s'est rendu au Bataclan et y a déposé une gerbe de fleurs.

Lors de son arrivée, un petit groupe d'étudiants se relayait au milieu des fleurs et des bougies pour lire des textes en mémoire des victimes. "Vous n'avez rien à faire ici", lui a lancé l'une des jeunes femmes présentes.

Le futur candidat à la présidentielle a lui été clair : il n'était pas seulement là pour rendre hommage, mais aussi pour faire de la politique et mener campagne. "Être président de la République, ce n'est pas seulement organiser des marches blanches, ce n'est pas seulement, comme le dit François Hollande, ne pas vouloir diviser les Français, mais les protéger quand on leur fait la guerre", a expliqué le polémiste aux journalistes présents.

"Ce n'est pas seulement allumer des bougies et monter des grandes manifestations avec tous les chefs d'État du monde, c'est défendre les Français contre la guerre qui nous est menée", a-t-il ajouté. Son passage au Bataclan a duré au total une vingtaine de minutes.

Avant de partir, Éric Zemmour s'est tourné vers les journalistes. "Si je pouvais me recueillir sans caméra", a-t-il demandé, alors que son équipe les avait elle-même prévenus de cette visite surprise.

