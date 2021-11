Les infos de 6h - Joggeuse retrouvée en Mayenne : une "grosse bêtise", selon une habitante

Toute l'histoire n'était finalement qu'un mensonge. En Mayenne, la joggeuse portée disparue puis retrouvée a avoué vendredi 12 novembre avoir inventé son enlèvement. La jeune fille de 17 ans avait en réalité fugué et monté un scénario. Ses blessures était accidentelles et elle avait elle-même déchiré son tee-shirt. Alors que Lisa s'est dit "désolée d'avoir causé tout cela" et qu'elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire, la nouvelle est très commentée dans son village natal, à Saint-Brice.

"C'est vrai qu'on regardait un peu partout, mais au moins c'est fini, on sait vraiment ce qu'il s'est passé", soupire un habitant à l'issue de cette semaine folle. "On était très stressé, on n'y croyait pas, mais c'est fini", surenchérit une autre. Celle-ci évoque "une grosse grosse bêtise" qui a généré beaucoup d'inquiétude pendant plusieurs jours et désormais un peu de rancœur.

L'affaire avait "provoqué plus que de la psychose, car nos enfants font des sorties scolaires dans cette forêt", explique une mère de famille. "C'est grave quand même, elle a fait peur à beaucoup de personnes. Ce n'est pas cool, pour les gens, pour ses parents, pour la gendarmerie, pour tout le monde", conclut-elle.

À écouter également dans ce journal

International - Aux États-Unis, un tribunal de Los Angeles a levé vendredi 12 novembre la tutelle qui pesait sur la chanteuse Britney Spears depuis treize ans.

Coronavirus - Face à la hausse des contaminations en Autriche, le pays a annoncé vendredi 12 novembre qu'il allait bientôt débuter la vaccination les 5-11 ans, une première dans l'Union Européenne.

Football - Les parents de la joueuse de l'équipe de football du Paris Saint-Germain Aminata Diallo contestent les faits reprochés à leur fille, accusée d'avoir joué un rôle dans l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui.