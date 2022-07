SNCF : l'entreprise ferroviaire mise en examen après le décès d'un adolescent percuté par un train

Le 17 octobre 2016, un adolescent de 15 ans avait été percuté par un train près d’un passage à niveau à Wavrin, une commune des Hauts-de-France. Alors qu’il traversait les voies sur le chemin du lycée, il avait été heurté par un TER. Près de six ans après les faits, la SCNF a finalement été mise en examen dans cette affaire pour homicide involontaire.

Depuis cet accident, les parents de la victime se sont battus pour faire mieux sécuriser ce passage à niveau. "On demande quatre demi-barrières et un souterrain pour que les piétons, poussettes, cyclistes, usagers du TER, puissent se rendre de part et d'autre du passage à niveau en toute sécurité", a notamment détaillé l’avocat de la famille.

Dans leur récit de l’incident, la famille du lycéen explique que, même si les demi-barrières pour les voitures étaient abaissées, le passage des piétons était encore possible. "En tant que maman, la mise en examen a été une vraie reconnaissance que Nicolas était bien une victime d'un niveau de sécurisation lamentable au passage à niveau de Wavrin et pas un ado qui avait fait n'importe quoi", s'est par ailleurs félicitée la mère de la victime.

