Famille royale : Charles III sera couronné le 6 mai à l'abbaye de Westminster

La nouvelle vient d'être annoncée, après plus d'un mois d'attente. Le roi Charles III sera couronné le 6 mai 2023, à Londres, a-t-on appris ce mardi 11 octobre du Palais de Buckingham. Soit 70 ans - à un mois près -, après le couronnement de sa mère, la défunte Elizabeth II. Mais cette nouvelle cérémonie ne sera pas une copie de celle de 1952.

Cette fois, deux personnes seront couronnées. Charles III, 73 ans, le nouveau souverain, et son épouse, la reine consort Camilla. Le monarque veut une cérémonie moderne, qui ne devrait toutefois pas déroger au protocole millénaire. Comme la tradition le veut depuis 1066, l'événement se déroulera donc dans l'abbaye de Westminster, à Londres. Le roi sera bien "oint, béni et consacré", et ce "avec du grand spectacle", précise le communiqué rédigé par le Palais.

Le moment devrait cependant refléter l'esprit du temps, et le rôle moderne du monarque. Si Buckingham n'en a pas dévoilé davantage, on pense notamment à une messe moins longue - moins de 3 heures. Elle pourrait également se faire sans ducs arborant de petites couronnes sur leurs têtes, une fois que Charles III aura coiffé la couronne de St Edward. En somme, une cérémonie flamboyante et moderne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info