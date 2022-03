INVITÉ RTL - Corse : Gilles Simeoni souligne "le caractère dramatiquement prémonitoire des propos de Colonna"

Une dernière vidéo d'Yvan Colonna, enregistrée en janvier dernier, vient d'être diffusée : dans la cour de la maison centrale d’Arles, le nationaliste échange avec un co-détenu basque au sujet de l’indépendance de la Corse, assurant : "On va se réveiller, t’inquiète pas. Moi, j’ai confiance. Bien sûr, la Corse va être indépendante."

Une vidéo qui ne laisse pas de marbre Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, au micro de RTL, jeudi 31 mars. Il met en avant "le caractère dramatiquement prémonitoire des mots (d'Yvan Colonna), sa confiance dans le fait que la Corse va se réveiller. Ca allait se passer deux mois après."

Car sa mort a aussi fait ressurgir la question de l'autonomie pour cette île-région. Et Gérald Darmanin, venu trois jours en Corse mi-mars, s'est engagé à ouvrir des discussions "vers un statut d'autonomie restant à préciser".

À la découverte de ces images, les dernières du nationaliste tué, Gilles Simeoni a ressenti "beaucoup d'émotions"'. "Yvan Colonna est resté, pour les Corses, un homme jeune, dans la force de l'âge. On a découvert un homme vieilli, émacié par la prison, le temps qui passe". Mais il fait remarquer qu'au delà du changement physique, il est happé par "la persistance d'un idéal, celui de l'indépendance de la Corse".

Appel au dialogue politique

Pour l'élu, "la Corse fonctionne trop souvent à la tragédie", depuis l'assassinat du préfet Érignac. "L'assemblée de Corse, en session, a exprimé sa volonté de tourner la page des épisodes tragiques", appuie-t-il.

Interrogé sur les critiques d'Emmanuel Macron sur la mise en berne la collectivité de Corse des trois drapeaux - corse, français et européen -, il défend un geste accompli pour exprimer "un deuil, une émotion" et revendique "une manière de dire que la Corse veut sortir d'un cycle, pour accéder à la paix, la démocratie et un dialogue politique".

Face à la colère - une nouvelle manifestation est prévue dimanche -, Gilles Simeoni prône pour que la Corse emprunte "le chemin la démocratie". "Ce que l'on demande, c'est le respect du suffrage universel et du fait démocratique. Or ils ont été niés par les gouvernements successifs."