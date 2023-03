Ce mardi 28 mars, la dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites est prévue. Dans un contexte toujours plus tendu, après les épisodes de Sainte-Soline, ce samedi, et la dernière journée de mobilisation jeudi, le nombre de policiers déployés sera conséquent.

Olivier Hourcau, secrétaire adjoint Alliance-Police nationale, dit craindre une évolution vers plus de violences de la part d'éléments radicaux : "On appréhende, surtout nos collègues de terrain, parce qu'on a de plus en plus de collègues blessés, de gendarmes. On a des situations très difficiles à gérer. Il y a ceux qui vont tout faire pour que cette manifestation soit la pire de toute."

Et d'ajouter : "Quand on voit ce qu'il s'est passé dans les Deux-Sèvres, malheureusement, nous craignons, les services de renseignements, et tout ceux qui gravitent autour de l'organisation de la manifestation, que des black blocks ne viennent perturber très fortement, et avec de plus en plus de violence, cette manifestation. C'est un climat qui devient de plus en plus difficile à supporter pour les policiers."

Réforme des retraites - La Première ministre Élisabeth Borne a tendu la main aux syndicats pour le vote de futurs textes. Elle a notamment indiqué qu'elle voulait éviter l'utilisation du 49.3.

Fin de ticket de caisse papier - Votée il y a trois ans dans le cadre de la loi sur l'anti-gaspillage, cette mesure a de nouveau été reportée. Le Gouvernement a évoqué l'inflation pour justifier ce choix

Législative en Ariège - La candidate de Renaissance est arrivée quatrième au premier tour, laissant un duel LFI/PS au second tour.

