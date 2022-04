Les infos de 5h - Législatives 2022 : la volonté d'indépendance de LR divise à Saint-Étienne

Les Républicains tentent de sauver les meubles à sept semaines des législatives. Mais pas à n'importe quel prix. Une résolution adoptée à l'unanimité moins deux abstentions, mardi 26 avril, réclame au parti de rester indépendant. Une décision qui fait débat à Saint-Étienne (Loire), ville tenue par un maire LR.

Malgré la déroute du premier tour de la présidentielle (4,8% pour Valérie Pécresse), Gérard prévoit de voter pour un candidat républicain aux législatives. "Il faut rester sur la droite, il faut rester indépendant, républicain, ne pas aller avec Emmanuel Macron", plaide-t-il au micro de RTL. Un parti-pris que ne partage pas Lionel, commerçant, qui craint que sans alliance, "Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre." "S'ils continuent comme ça, ils vont droit dans le mur", déplore-t-il.

Ce constat est partagé par le maire LR de la commune, Gaël Perdriau, qui milite pour un accord équitable avec La République en Marche pour sauver ce qu'il reste du parti. "On est tombé de 33% en 2007 à 9% aux Européennes et à moins de 5% aujourd'hui. Si on ne change pas, on va finir avec 15-20 députés (contre une centaine de sièges aujourd'hui à l'Assemblée). On ne pèse(ra) pas."

À écouter également dans ce journal

Travail - 36% des salariés en France travaillent avec des horaires décalées, selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined). L'exposition des femmes les moins qualifiées aux horaires "atypiques" a progressé de 11% entre 2013 et 2019 .

Guerre en Ukraine - Le groupe russe Gazprom va suspendre, dès mercredi, ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne. Ces deux pays se disent toutefois préparés à obtenir le gaz manquant par d'autres sources.

Football - Manchester City a pris une courte option pour la finale de la Ligue des champions après sa victoire 4-3 contre le Real Madrid, toujours en vie grâce au doublé de Benzema, mardi en demi-finale aller en Angleterre.