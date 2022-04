INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "J'ai voté blanc" au 2nd tour, confie Nadine Morano

Pour qui Nadine Morano a-t-elle voté dimanche 24 avril lors du second tour de l'élection présidentielle ? En 2017, elle avait voté Macron, mais il y a quelques mois sur RTL elle avait dit que "plus jamais (elle) ne glisserait un bulletin Macron dans une urne".

Ce mardi 26 avril dans RTL Soir, elle a révélé son choix. "J'ai voté blanc. Je ne me voyais pas voter pour Emmanuel Macron", confie Nadine Morano.

"Je lui avais laissé ce crédit de dire que c'était un nouveau président, et que, peut-être, il allait vraiment réaliser ce qu'il appelait 'le nouveau monde'. Et en fait, il n'a absolument pas fait ce qu'il avait dit. Il est resté avec des vieilles méthodes de débauchages, sa politique migratoire et de sécurité est un désastre, sa politique économique aussi, sa politique étrangère, il y aurait aussi beaucoup à dire dessus", explique-t-elle. "J'ai voulu être claire avec moi-même", conclut l'eurodéputée LR.

Elle rappelle par ailleurs qu'elle n'avait "pas donné de consignes de vote" pour le second tour de l'élection présidentielle. "J'ai considéré que chaque électeur était responsable et pouvait choisir ce qu'il avait envie de faire. Moi, je ne voulais pas cautionner un nouveau mandat de quelqu'un que j'ai combattu pendant cinq ans et que je ne sens pas être à la hauteur pour la France", a-t-elle ajouté.