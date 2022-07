Emmanuel Macron et Elizabeth Borne

La popularité d'Emmanuel Macron et d'Élisabeth Borne en hausse

Une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne. Le nouveau baromètre BVA pour RTL et Orange, paru vendredi 22 juillet, montre une hausse de la popularité de l'exécutif : un rebond pour le président de la République et une nette progression pour la Première ministre.

Après avoir perdu plusieurs points à la suite des élections législatives le mois dernier, Emmanuel Macron a donc réussi à les rattraper. "Il faut dire qu'il a été plus présent sur la scène médiatique", notamment sa prise de parole le 14 juillet dernier, explique Christelle Craplet, directrice de clientèle chez BVA. Le chef de l'État peut "surtout compter sur un socle qui lui est très fidèle parmi ses électeurs du premier tour, qui lui apportent un soutien très fort qui ne diminue pas depuis plusieurs mois", précise-t-elle.

Élisabeth Borne, elle, semble avoir réussi ses premiers passages à l'Assemblée nationale en tant que Première ministre. Si le doute a plané quant à son avenir à Matignon le mois dernier, "elle s'est réaffirmé dans l'opinion", assure Christelle Craplet. Selon elle, "c'est un niveau pas si mal dans le contexte". D'ailleurs, la cote de popularité d'Élisabeth Borne (49%) est supérieure à celle d'Emmanuel Macron (43%).

