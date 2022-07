Italie : le Premier ministre Mario Draghi a remis sa démission au président

Le Premier ministre italien, Mario Draghi a remis ce jeudi 21 juillet au matin sa démission au président Sergio Mattarella. Celle-ci intervient au lendemain de l'implosion de sa coalition d'unité nationale au Parlement, a annoncé la présidence. Mario Draghi a présenté "sa démission et celle de son gouvernement. Le président de la République en a pris acte. Le gouvernement reste en place pour la gestion des affaires courantes", a annoncé la présidence dans un communiqué.

Mario Draghi a été propulsé Premier ministre de l'Italie en février 2021 pour sortir le pays du marasme. Il a jeté l'éponge jeudi, las des bisbilles au sein de son gouvernement d'unité nationale. La crise politique, qui couvait depuis des mois à Rome sur fond de luttes picrocholines de l'inclassable Mouvement 5 Etoiles (M5S), aura eu raison d'une coalition hétéroclite en pleine déroute à l'approche des élections programmées en 2023.

Une dernière tentative de ressouder ses troupes a échoué ce mercredi 20 juillet. Il avait alors vanté la nécessité d'"un nouveau pacte de confiance, sincère et concret". Mais l'ancien patron de la BCE, a été lâché non seulement par le Mouvement 5 Etoiles, mais aussi par deux de ses alliés de droite, la Ligue et Forza Italia.

Mario Draghi avait accepté l'offre du président de la République de devenir chef du gouvernement, en février 2021, afin de sortir l'Italie de la crise sanitaire, politique et économique et de négocier avec Bruxelles un plan de relance européen dont le pays a reçu la part du lion.

