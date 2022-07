C'est une petite révolution. L'emblématique timbre rouge de la "lettre prioritaire", qui permet d'affranchir un pli pour distribution théoriquement le lendemain, va céder la place à une nouvelle formule hybride, baptisée e-Lettre rouge. C'est ce qu'a annoncé le groupe La Poste ce jeudi 21 juillet.

Il faudra envoyer dorénavant un document, jusqu'à trois feuillets, avant 20h sur le site laposte.fr ou depuis un bureau de poste, sur un automate ou avec l'aide d'un conseiller. Le document sera imprimé à proximité du destinataire, mis sous enveloppe et distribué le lendemain. Ce service de "e-Lettre" coûtera 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge actuel. Il s'agirait d'une première mondiale, selon La Poste, qui voit s'effondrer les volumes de courrier traditionnel depuis plusieurs années.

En effet, si 300 millions d'envois urgents sont effectués en 2022, c'est 14 fois moins qu'en 2008, ce qui coûte de plus en plus cher pour l'acheminement via les avions. Selon La Poste, cette e-Lettre rouge permettra d'économiser 60.000 tonnes de CO2 par an.

Reste une question, celle de la confidentialité :"C'est fait automatiquement par des machines, c'est-à-dire que la machine imprime et immédiatement met sous pli sans intervention humaine, qui assure une totale confidentialité", affirme à RTL le patron de la branche Service Courrier Colis de La Poste, Philippe Dorge.

